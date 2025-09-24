Шофьорите във Варна са предупредени: Не паркирайте днес по тези улици!
снимка: Район "Одесос"
Днес, 24 септември, от 10.00 до 12.00 ч. ще бъде извършено отсичане по заповед на 2 броя сухи липи на ул. "П. Каравелов" с ул. "Македония" и на ул. "П- Каравелов" №30. Опасните дървета ще бъдат отстранени от служители на отдел "Дейности по защита на населението" към Дирекция УСКОР на община Варна в присъствието на еколози от район "Одесос".
Поставени са информационни съобщения за акцията, съобщиха от районната администрация.
Автомобилите, които възпрепятстват извършването на дейността, ще бъдат принудително отстранявани.
