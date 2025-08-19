Шофьорите във Варна ще сигнализират за тежки произшествия и в онлайн платформа

снимка: пресцентър ОДМВР-Варна

Във Варна започва кампания срещу пътния травматизъм.

Варненската полиция съвместно с "Асоциация на пострадалите при ПТП", администраторите на страницата "Виждам те КАТ Варна" и "Градски транспорт" ЕАД съвместно ще се борят срещу неразумното шофиране на територията на областта, стана ясно на брифинг днес.

Сайтът, на който ще се приемат сигнали, е https://odmvr.bg/. , предаде Радио Варна.

Там раждани ще подават сигнали за тежки пътни произшествия с помощта на "Виждам те КАТ-Варна" и сайта на "Градски транспорт", а тази информация ще бъде качвана в сайт, обясни пред журналисти старши комисар Красен Любенов Торимацов, директор на Областната дирекция на МВР във Варна. След като информацията бъде обработена, ще бъде осъществен контакт с подателя на сигнала, който няма да бъде анонимен, допълни Торимацов. Полицейски служител ще бъде ангажиран да провери сигнала и на място да бъдат съставени необходимите документи. Целта е ограничаване и намаляване на тежките пътни транспортни произшествия, които към този момент са намалели в областта, но това не трябва да ни успокоява, подчерта Торимацов.

Сигналите в рамките на съвместната инициатива вече могат да се обработват от днес.

С тази платформа ще се спести обикалянето на граждани до дадено полицейско управление за подаване на сигнал, благодарение на нея всичко ще се случва онлайн, а служителите ще отиват на място, ще снемат показанията и нещата ще станат много по-лесни, поясни Иван Николов от Международната организация на застрахователите и пострадалите от пътнотранспортни произшествия. Областната дирекция на МВР във Варна вече предоставя ресурса, с който гражданинът няма да има отговорността да ходи до дадено полицейско управление, подчерта Николов.

Подаването на сигналите е желателно да не бъде анонимно, поясни Митко Славов, регионален координатор на Международната асоциация на застрахователите и пострадалите при катастрофи. При подаването на сигнала потребителите ще бъдат питани дали са съгласни да участват в процеса, а ако те правят тази информация анонимно, ще доведе до допълнителни въпроси и невъзможност за санкциониране на нарушителите, каза още Славов. На седмична или месечна база ще всички сигнали ще бъдат анализирани и представяни пред обществеността.

"Градски транспорт"-Варна се включва в кампанията с видеорегистраторите, с които разполагат автобусите, а това е потенциал, който не е използван до момента, заяви началникът на варненската полиция ст. ком. Красен Торимацов. Членовете на Фейсбук групата "Виждам те КАТ-Варна", в която членуват над 150 потребители от Варна и региона, ще бъдат информирани за кампанията и ще получат допълнителни напътствия за по-лесен достъп до платформата. Администраторът на групата Юлия Андреева от своя страна ще съдейства за преноса на информация.

Целта на кампанията е чрез медиите водачите на МПС да бъдат запознати със старта на кампанията за изпращане на видеоклипове с 6 основни нарушения на Закона за движение по пътищата. Началникът на „Градски транспорт“ информира, че в голяма част от автобусите на повереното му дружество са монтирани камери, записите от които ще бъдат предавани на Пътна полиция при констатиране на нарушение от другите участници в движението. Петко Камбуров - началник на сектор "Пътна полиция" посочи основните нарушения на агресивните шофьори и налаганите в подобни случаи санкции. Той открои и нарушенията, за които ще се подават видеа и снимки на платформата odmvr.bg.

