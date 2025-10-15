Пиксабей

37-годишна шофьорка блъсна 12-годишно дете в Харманли и избяга, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 14 октомври на улица "Ал. Константинов".

Водачката е ударила детето, но но не е изчакала пристигането на униформените.

Момчето е прегледано и освободено. Спрямо нея е взето административно отношение, предаде "Дарик".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!