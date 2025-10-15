Шофьорка блъсна 12-годишно дете в Харманли и избяга
15.10.2025 / 09:13 0
37-годишна шофьорка блъсна 12-годишно дете в Харманли и избяга, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 14 октомври на улица "Ал. Константинов".
Водачката е ударила детето, но но не е изчакала пристигането на униформените.
Момчето е прегледано и освободено. Спрямо нея е взето административно отношение, предаде "Дарик".
