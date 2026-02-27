Шофьорка блъсна 18-годишно момиче в Бургас
27.02.2026 / 10:09 0
Булфото
44-годишна шофьорка блъсна 18-годишно момиче в Бургас, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 26 февруари на улица "Гладстон" №55.
Водачката е блъснала внезапно навлязлата на платното момиче.
То е прегледано и е освободено за домашно лечение, предаде "Дарик".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!