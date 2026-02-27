Булфото

44-годишна шофьорка блъсна 18-годишно момиче в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 26 февруари на улица "Гладстон" №55.

Водачката е блъснала внезапно навлязлата на платното момиче.

То е прегледано и е освободено за домашно лечение, предаде "Дарик".

