Шофьорка блъсна аварирала кола в Бургаско, пострадаха майка и дете

Булфото

Дете и майка му пострадаха при пътен инцидент, след като колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил, съобщиха от полицията.

Катастрофата е станала малко след 7 часа в понеделник на пътя Бургас - Средец, в близост до бензиностанция.

Колата е била с включена аварийна сигнализация, но въпреки това 50-годишна шофьорка я застигнала и блъснала отзад. Причината, според полицията, е движение с несъобразена скорост.

Майката и 10-годишния ѝ син са прегледани и освободени за домашно лечение с болки в кръста и корема, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!