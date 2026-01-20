реклама

Шофьорка блъсна аварирала кола в Бургаско, пострадаха майка и дете

20.01.2026 / 11:12 1

Булфото

Дете и майка му пострадаха при пътен инцидент, след като колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил, съобщиха от полицията.

Катастрофата е станала малко след 7 часа в понеделник на пътя Бургас - Средец, в близост до бензиностанция.

Колата е била с включена аварийна сигнализация, но въпреки това 50-годишна шофьорка я застигнала и блъснала отзад. Причината, според полицията, е движение с несъобразена скорост.

Майката и 10-годишния ѝ син са прегледани и освободени за домашно лечение с болки в кръста и корема, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 28 минути)
Рейтинг: 562319 | Одобрение: 106804
Авто инструктор съветва курсист: - Момче, запомни какво ще ти кажа, НАЙ-много трябва да се пазиш от пияните шофьори. Ако подозираш, че някой е пиян веднага спирай и го изчакай да отмине. На второ място по опасност са таксиджиите и маршруткаджиите. Те правят каквото си искат, спират рязко и не дават никакви мигачи. На трето място са мотористите. Те са луди младежи, които се мислят за безсмъртни и карат с 200 в града. - А жените шофьорки?! - Ееех! - въздъхнал инструкторът. - Щом ме питаш, ще ти кажа. ЖЕНАТА - ШОФЬОР е като пиян таксиджия на мотор.
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама