Шофьорка блъсна мъж и дете на пешеходна пътека в Пловдив

16.10.2025 / 19:08 0

снимка Булфото

Шофьорка блъсна пресичащи на пешеходна пътека 40-годишен мъж и 4-годишно дете в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е получен около 17:15 ч. Двамата са откарани в болница за прегледи.

Според информацията инцидентът е станал на кръстовището между бул. "Освобождение" и ул. "Свети Княз Борис I -  Покръстител".

Шофьорката на колата, на 44 години, е изпробвана с дрегер, резултатът е отрицателен.

На място са полицейски служители, предаде БТА.

 

