Шофьорка не разбра, че е блъснала човек край Карлово

Шофьорка не разбра, че е ударила човек с колата си край Карлово. Жената зад волана карала по пътя за село Христо Даново. В един момент забелязала, че на пътното платно върви група от около 3-4 души, поради което подала звуков сигнал. Хората останали на пътното платно, но се подредили в редица един зад друг.

Преминавайки покрай тях, шофьорката усетила леко потропване по автомобила и помислила, че някой от пешеходците е ударил возилото, поради което се изплашила и не спряла, а погледната в огледалото за обратно виждане и видяла, че компанията продължава да се движи, пише novini.bg.

Няколко часа по-късно в полицията постъпил сигнал за пострадала при катастрофа. Полицаите бързо стигнали до въпросната шофьорка, като тя им разказала, че чула потропване по колата и се изплашила. Междувременно ударената била приета за лечение в пловдивска болница.

В крайна сметка полицаите наказали шофьорката с две глоби, едната от които за бягство след ПТП, и ѝ отнели книжката за месец. Магистратите прекратили производството за паричните санкции, тъй като шофьорката вече ги била платила, и то в първите дни, възползвайки се от намаление. Отменено пък е наказанието за отнемане на книжката за месец. Според решението, МВР трябва да брои 500 лв. на шофьорката за съдебни разноски, съобщава Марица.

Шофьорката може да обжалва и пред Административния съд в града под тепетата.

