Шофьорка помете моторист и спътника му на околовръстното на Стара Загора

Булфото, архив

В 11:23 часа днес е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на Околовръстен път на Стара Загора. По първоначална информация, същото е между мотоциклет управляван от 22-годишен мъж и лек автомобил управляван от 49-годишна жена.

Пострадали са водачът на мотоциклета и 22-годишен мъж, пътник на мотоциклета, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Стара Загора.

По данни на полицията им се медицинска помощ в здравно заведение.

Водачката на лекия автомобил е тествана за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Водачът на мотоциклета не е тестван за употреба на алкохол поради здравословното му състояние, ще му бъде взета кръвна проба за анализ. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на сектор "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!