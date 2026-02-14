Шофьорските курсове "удариха" 1200 евро

Булфото

Цената на шофьорския курс за любителската категория "B" достигна психологическата граница от 1200 евро (близо 2350 лева), съобщи днес „Телеграф“. Според данните, това е масовата тарифа в София и големите градове към средата на февруари 2026 година, като поскъпването спрямо предходната година е около 10%, но в дългосрочен план скокът е драстичен.

"Миналата година по същото време токът на автошколата ни е бил 1300-1400 лв. Сега, 12 месеца по-късно, последната ни сметка е 1200 евро. Няма как това да не се отразява на крайната цена на услугата", заяви Росен Георгиев, собственик на автошкола, цитиран от „Телеграф“.

Основният двигател на поскъпването обаче не е електричеството, а принудителното изсветляване на сектора. Въвеждането на задължителна дигитализация и GPS проследяване на учебните часове от есента на миналата година направи невъзможно фиктивното обучение.

"Не е поскъпнал курсът, а просто преди е бил нереално евтин при голяма част от школите, защото вместо да преподават 31 часа кормуване, колкото е по закон, преподаваха по 10-15 часа", обясни Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ), цитиран от изданието.

Новата система елиминира нелоялната конкуренция, която подбиваше цените чрез спестяване на гориво и труд, но това доведе до установяване на нов, значително по-висок ценови праг за всички кандидат-шофьори.

Въпреки високите цени и строгия електронен контрол, някои школи продължават да търсят вратички в системата за сметка на качеството. Експертите отчитат нова практика – умишлено бавно шофиране по време на часовете за магистрала.

"Софтуерът не отчита скорост на движение, достатъчно е само да се види, че автомобилът е на магистрала и часът реално е проведен там", разкри Красимир Георгиев пред вестника.

Така инструкторите пестят до 30% от горивото, като карат с ниска скорост, но курсистите губят реалните умения за шофиране в скоростни условия, което създава рискове за бъдещата пътна безопасност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!