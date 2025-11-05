Шоколадът за Коледа и Нова година става златен

Пиксабей

Забавеният ефект от рекордните цени на какаото през 2024 година все още удря джобовете на българите

Въпреки че цените на какаото падат от рекордните си нива, шоколадът ще остане скъпо удоволствие за предстоящите коледни празници. Причината е забавеният ефект от драстичното поскъпване на суровината през 2024 година, което производителите все още прехвърлят към крайните потребители.

Цените на какаото достигнаха исторически връх от над 12 хиляди долара за тон през декември 2024 година. Понастоящем те са спаднали до около 6500-7000 долара за тон, но това облекчение все още не се усеща в магазините. Производителите на шоколад продължават да работят с по-скъпите запаси, закупени по време на рекордните цени.

В България цените на шоколада са се увеличили с 22,8% спрямо миналата година, според данни на международната платформа Selina Wamucii. Килограм шоколад в българските магазини през октомври 2025 варира между 10 и 40 лева, в зависимост от качеството и марката.

"Доставчиците предупредиха за увеличение на цените между 8 и 10%, а при какаовото масло скокът е дори по-драстичен. Последната цена беше 70 лева на килограм, а сега говорим за 140 лева", споделя Димчо Димов, шоколатиер с 32-годишен опит, цитиран от NOVA.

Производството в Африка остава под натиск

Основната причина за кризата с какаото през 2024 година бяха лошите климатични условия в Западна Африка. Кот д'Ивоар и Гана, които произвеждат близо 60% от световното какао, се сблъскаха с екстремни валежи, болести по растенията и липса на инвестиции от фермерите.

Според последни данни, износът на какао от Кот д'Ивоар между 1 октомври и 2 ноември 2025 година е с 16% по-малък спрямо същия период миналата година. Фермерите са доставили 304 хиляди и 840 тона какао, в сравнение с 365 хиляди и 72 тона през 2024 година.

В Нигерия, петият по големина производител в света, ситуацията е още по-тревожна. Нигерийската асоциация на производителите на какао прогнозира спад от 11% в добива за сезон 2025/26 година - до 305 хиляди тона, спрямо 344 хиляди тона предходната година.

Големите производители намаляват обемите

Световните шоколадови гиганти отчитат значително намаление в продажбите. Швейцарският производител Barry Callebaut съобщи за спад от 4,7% в обемите продажби през първата половина на фискалната 2025 година. Глобалните продажби на какао са паднали с 5,6%.

Американската компания Hershey, производител на популярните десерти Reese's, заяви, че продажбите на шоколад за Хелоуин са били "разочароващи". Хелоуин обикновено формира около 18% от годишните продажби на бонбони в САЩ, отстъпвайки единствено на Коледа.

Компанията Mondelēz International, собственик на марките "Милка", Toblerone и Cadbury, прогнозира 10% спад в печалбата на акция като пряка последица от високите цени на какаото.

Потреблението в Азия рязко намалява

В Азия преработката на какаови зърна през третото тримесечие на 2025 година е намаляла с 17% на годишна база до 183 хиляди и 413 тона. Това е най-ниското ниво за последните 9 години. В Европа спадът е по-умерен - 4,8% до 337 хиляди и 353 тона.

Единствено Северна Америка отчита ръст - 3,2% увеличение в преработката на какао.

Какво очаква пазара

Експертите прогнозират, че цените на шоколадовите изделия в България ще продължат да растат с между 10 и 15% през следващите месеци. Освен скъпото какао, производителите са изправени и пред поскъпване на опаковките и енергията.

"Не само какаото поскъпва. За изработката на един шоколад е нужна логистика и опаковане. Тези услуги се влияят от инфлацията и допълнително вдигат цената", обяснява Деница Андонова, шоколатиер, пред Bloomberg TV Bulgaria.

Производителите разглеждат различни стратегии - от намаляване на грамажа на продуктите до промяна на съставките с използване на по-малко какао. Някои компании вече въвеждат нови вкусове с по-ниско съдържание на какао, за да задържат цените в по-достъпен диапазон.

Добрата новина е, че ако климатичните условия в Западна Африка се подобрят през следващите месеци, цените на какаото могат да продължат да падат. Това би довело до облекчение за потребителите, но не преди пролетта на 2026 година, когато производителите ще изчерпят скъпите си запаси

