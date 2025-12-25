Шон "Диди" Комбс поиска незабавно да бъде освободен от затвора

Кадър Youtube

Адвокатите на хип-хоп изпълнителя Шон "Диди" Комбс призоваха Федералния апелативен съд в Ню Йорк да разпореди незабавното му освобождаване от затвора и да отмени произнесената присъда по обвинения, свързани със склоняване към проституция, или да разпореди на съдията по делото да намали четиригодишното наказание, предаде АП, цитирана от БНТ.

Защитниците депозираха заявление до Втори апелативен съд в Манхатън. В него се казва, че федерален съдия е допуснал доказателства за обвинения, по които Комбс вече е бил оправдан, да повлияят несправедливо на присъдата.

Рапърът, който е на 56 години, е в затвора в Ню Джърси и трябва да бъде освободен през месец май 2028 г. Той беше оправдан по обвиненията в организиране на престъпна група и трафик на хора с цел сексуална експлоатация на съдебен процес, който приключи през юли. Комбс беше осъден по закон, забраняващ транспортирането на хора през държавните граници с цел сексуални престъпления, припомня АП.

Адвокатите твърдят, че съдия Арун Субраманян е действал като "тринадесети съдебен заседател" през октомври, когато осъди рапъра на четири години и два месеца лишаване от свобода. Те настояват, че магистратът е допуснал грешка, като е позволил доказателствата, свързани с обвинения, по които клиентът им вече е оправдан, да повлияят на произнесената от него присъда.

Защитата отбелязва, че Шон "Диди" Комбс е осъден за две по-леки престъпления, свързани с проституция, които не са били със сила, измама или принуда. Адвокатите искат от апелативния съд, който все още не е изслушал устните аргументи, да оправдае Комбс, да разпореди незабавното му освобождаване от затвора или да нареди на съдията Субраманян да намали присъдата му.

