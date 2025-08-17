Шон Пен на 65 г.: Чувствам се жив

снимка: seher sikandar, Уикипедия

„Приемам трагедията така, както е. Всекидневието е това, което ме изважда от равновесие“ е реплика от филма „Методът на Кътър“. Тя някога ме описваше. Сега обаче се чувствам жив, когато срещам смели хора – те ми дават сили да продължа, сподели актьорът Шон Пен в интервю за „Холивуд рипортър“ от юли тази година. Днес той празнува 65-ия си рожден ден.

Шон Пен е роден на 17 август 1960 г. в Санта Моника, Калифорния. Неговите родители са актрисата Ейлин Раян и режисьорът Лео Пен. Той дебютира в киното с филма Taps (1981 г.), но първата му значима роля е сърфиста Джеф Пиколи в комедията Fast Times at Ridgemont High (1982 г.). Бракът му с поп звездата Мадона, с която участва в „Шанхайска изненада“ (1986 г.), привлече медийните погледи и предизвика много конфликти с папараците до техния развод през 1989 г. Отношенията им често бяха в центъра на общественото внимание.

Някои от най-забележителните роли на Шон Пен включват участия в „Осъденият на смърт идва“ (1995 г.), „Реката на тайните“ (2003 г.), където получава своята първа награда „Оскар“, „Аз съм Сам“ (2001 г.), „21 грама“ (2003 г.), „Покушението над Ричард Никсън“ (2004 г.) и „Милк“ (2008 г.), за която печели втори „Оскар”.

През 2022 г., по време на посещение в Украйна след нахлуването на Русия, Пен дари една от своите „Оскар“ статуетки на президента Володимир Зеленски като „символ на вярата“ в победата на Украйна. Актьорът е дълбоко загрижен за събитията в Украйна и направи документален филм – „Суперсила”, който бе представен на кинофестивала „Берлинале” през 2023 г. Проектът е съвместен с Аарон Кауфман и цели да покаже храбростта и героизма на украинския народ, борещ се срещу руската инвазия.

В интервю за списание „Пийпъл“ Пен сподели, че по време на снимките се е влюбил в Украйна и нейните хора. „Това е красиво място. Трябва да помним, че дни преди войната те са били също като нас. Били са в киносалоните, гледали са същите филми, както ние“, уточни актьорът.

Шон Пен многократно е проявявал своята солидарност и готовност да помага на нуждаещите се. След земетресението в Хаити през 2010 г. той основа неправителствена организация, която оказва помощ на пострадалите. През 2019 г. организацията прерасна в глобална помощна мрежа за справяне с природни бедствия – Community Organised Relief Effort (CORE). По време на пандемията от COVID-19 тя организира най-голямото място за тестване и ваксиниране в Лос Анджелис. Организацията играе важна роля и в помощната дейност след опустошителните пожари в южната част на Калифорния, които оставиха много жители на Лос Анджелис без дом.

„Твърде дълго си мислих, че ако отидеш да помагаш след бедствие, можеш само да пречиш на специалистите. Но когато си на терена, не само че не пречиш, а всъщност хората радват на твоето присъствие. Нужни са им всички, готови да помагат. Резултатите са видими“, каза Пен, цитиран от „Холивуд рипортър“, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!