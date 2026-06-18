Шон Пен снима филм за щурма на Капитолия

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След като спечели третия си "Оскар" за филма "Битка след битка", Шон Пен се заема с друг проект. Този път той ще бъде режисьор, а в главната роля най-вероятно ще влезе друг любимец на Холивуд - Брадли Купър, информира "Нова телевизия".

Лентата ще разказва за живота на полицай, присъствал на щурма на Капитолия в Съединените щати на 6 януари. На този етап все още не се знае дали историята ще бъде по реални събития и дали е вдъхновена от някого. Филмът е описан само като „неочаквана история за приятелството“. Според запознати сюжетът не е свързан директно с щурма.

Важно е да се отбележи, че Пен, който е и автор на сценария, е един от най-големите критици на Доналд Тръмп в меката на киното.

Шон Пен не за пръв път застава зад обектива. Той е режисьор на лентите "Сред дивата природа", "Денят на флага", "На кръстопът", "Индиански бегач" и "Клетвата". Другите два "Оскар"-а, на които е носител, са за филмите "Мляко" и "Реката на тайните".

Колкото до Брадли Купър, той има 12 номинации за "Оскар" в няколко категории. Купър е режисьор на филмите "Маестро" и "Роди се звезда", в които също така и участва като актьор.

Новата продукция на Шон Пен е насрочена за средата на 2027 г.

Редактор "Екип на Петел",

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