Шопа разкри истинската причина да напусне „Игри на волята”
кадър Нова телевизия
редактор Веселин Златков
Един от сочените за фаворити в актуалния сезон на „Игри на волята” определено беше Георги Шопа, затова мнозина се изненадаха за напускането му по медицински причини. Той изглеждаше изключително силен и в отлична форма, но получи болезнено схващане на кръста.
От продукцията побързаха да уточнят, че става въпрос за стара травма, за която гребецът не ги е уведомил. Зрителите помислиха, че травмата е свързана със спорта, но истината се оказа съвсем друга.
„Работил съм като тираджия и от това ми станаха две дискови хернии. Човек изобщо не трябва да се заседява”, това обясни Шопа в официалния подкаст на „Игри на волята”. Той призна, че последната битка с варели, преди да се влоши, го е уморила доста, но по-важният фактор е бил дъждът и лошото време на Блатото.
