Шопа разкри истинската причина да напусне „Игри на волята”

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Един от сочените за фаворити в актуалния сезон на „Игри на волята” определено беше Георги Шопа, затова мнозина се изненадаха за напускането му по медицински причини. Той изглеждаше изключително силен и в отлична форма, но получи болезнено схващане на кръста.

От продукцията побързаха да уточнят, че става въпрос за стара травма, за която гребецът не ги е уведомил. Зрителите помислиха, че травмата е свързана със спорта, но истината се оказа съвсем друга.

„Работил съм като тираджия и от това ми станаха две дискови хернии. Човек изобщо не трябва да се заседява”, това обясни Шопа в официалния подкаст на „Игри на волята”. Той призна, че последната битка с варели, преди да се влоши, го е уморила доста, но по-важният фактор е бил дъждът и лошото време на Блатото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!