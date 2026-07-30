Шотев: Бюджетът направи всеки българин по-беден

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"Продължаваме промяната" е готова с конституционната жалба срещу държавния бюджет и вече събира необходимите 48 депутатски подписа за внасянето ѝ в Конституционния съд. Това заяви народният представител Ивайло Шотев от ПП в "Денят ON AIR".

По думите му юридическият екип на формацията е приключил работата по жалбата, а покана за подкрепа е отправена към всички опозиционни партии. Според него документът може да бъде внесен "до дни", след като бъдат събрани необходимите подписи.

Шотев отправи остри критики към бюджета, като заяви, че според партията, той предвижда рекордно ново задлъжняване и дефицит, без това да води до подобряване на живота на хората, пише novini.bg.

"Този бюджет направи всеки един българин по-беден", подчерта депутатът пред Bulgaria ON AIR. Като аргумент той посочи увеличението на максималния и минималния осигурителен доход, което, според него, натоварва гражданите, без да им носи съответни социални ползи.

Шотев добави, че управляващите замразяват доходите, а инфлацията допълнително намалява покупателната способност на хората.

Народният представител изрази съмнения и за начина, по който ще бъдат разходвани част от средствата в бюджета. По думите му около 1,5 млрд. лв. не са достатъчно ясно разписани, което поражда въпроси за прозрачността.

"Когато се взимат и се харчат пари от общото, трябва да знаем накъде отиват", заяви той.

Шопов коментира още, че в бюджета не вижда ясни политики за здравеопазването, образованието и младите семейства. Според него разминаването между обещанията и действията на управляващите води до отдръпване на общественото доверие. По отношение на евентуални протести депутатът заяви, че засега "Продължаваме промяната" не планира подобни действия. По думите му енергията на обществото не бива да бъде "похабена" или използвана от други политически играчи, а истинският политически сблъсък ще бъде около следващия бюджет.

Шотев посочи, че в конституционната жалба ще бъдат включени и текстове, свързани с промените в трудовото законодателство и механизма за определяне на минималната работна заплата.

Според него тези изменения ще се отразят върху трудовия стаж, отпуските и работата на счетоводителите.

В края на разговора депутатът коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че Андрей Гюров закъснява с обявяването на евентуалната си кандидатура, но ако се включи в надпреварата, "има всички шансове".

Редактор "Екип на Петел",

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