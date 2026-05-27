Снимка: Pexels

Шотладия иска независимост - такъв референдум бе подкрепен в местния парламент.

Депутатите в Народното събрание в Единбург подкрепиха предложение за отправяне на искане към британското правителство в Лондон за одобрение на организирането на нов референдум за независимост, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Членовете на децентрализирания парламент, който има правомощия в области като здравеопазване, образование, право, транспорт и околна среда, гласуваха с 72 гласа „за“ срещу 55 „против“.

Предложението беше внесено от първия министър на Шотландия Джон Суини, лидер на подкрепящата независимостта Шотландска национална партия.

„С мандата на парламента сега ще започна диалог с британското правителство, за да гарантирам, че волята на парламента, която, разбира се, е и волята на народа, ще бъде надлежно изпълнена“, заяви той.

Суини съобщи, че през следващите седмици му предстоят разговори с британския премиер Киър Стармър.

Шотландия проведе първия си референдум за независимост през 2014 г., когато гражданите трябваше да решат дали да се отделят от останалата част на Обединеното кралство – Англия, Уелс и Северна Ирландия. Тогава 55% от избирателите подкрепиха запазването на съществуващия статут.

Правителството в Лондон, което запазва правомощията по въпроси като отбраната и външната политика за всички части на Обединеното кралство, тогава прие въпроса за решен за цяло поколение.

Излизането на Великобритания от Европейския съюз при управлението на Консервативната партия обаче отново отвори дебата.

Националистическите лидери посочват, че мнозинството от шотландците са гласували за оставане в ЕС по време на референдума за Брекзит през 2016 г., а мнозинството на Шотландската национална партия в Единбург представлява мандат за независимост.

През 2022 г. Върховният съд на Обединеното кралство постанови, че нов референдум може да бъде проведен единствено със съгласието на британското правителство.

След гласуването канцеларията на премиера Киър Стармър на „Даунинг стрийт“ заяви в официално съобщение: „Правителството на Обединеното кралство не подкрепя независимостта или нов референдум.“

„Преди вота през 2014 г. съществуваше съгласие между политическите партии, гражданското общество в Шотландия, както и между шотландския и британския парламент, че трябва да се проведе референдум. Такъв консенсус сега няма“, се посочва още в изявлението.

На последните избори за 129-местния шотландски парламент, проведени по-рано този месец, Шотландската национална партия остана най-голямата политическа сила с 58 места, но не успя да достигне необходимите 65 места за абсолютно мнозинство.

След вота Суини заяви, че Шотландия трябва да получи независимост преди следващите парламентарни избори във Великобритания, очаквани през 2029 г., заради опасенията, че партията „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж може да спечели влияние.

