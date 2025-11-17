Шулева: 3 пъти ще се увеличи ДДС, ако така продължават нещата

Кадър БТВ

"Това не е единственият възможен бюджет. Важно е какво решение взима коалицията и тя е взела решение, че разходите на държавата трябва да се увеличат над допустимите 40% и да стигнат до 45,8%. В тригодишната прогноза се вижда, че така е планирано до 2028 г.", заяви бившият икономически и социален министър Лидия Шулева в "Денят ON AIR".

Порочен кръг със средната заплата

По думите ѝ това е сериозен недостатък на бюджета, тъй като води до взимане на големи дългове.

"Ако така продължават нещата, три пъти ще се увеличи ДДС. Това удря всички, плащащи данъци. Работещите хора и бизнесът получават по-малко от бюджетната сфера. Увеличението на осигуровките е с 10%. Има много сектори на бюджетна издръжка освен администрацията. Увеличавайки си тази година с определени проценти заплатата, влияем на средната и се получава порочен кръг", допълни Шулева за Bulgaria ON AIR.

Бонусите в милиони левове за държавната администрация също влияят на средната заплата, категорична е тя.

"Не виждам разлика в тригодишната прогноза, за да е следващият бюджет по-добър. През цялото време се говори за изземване на доход от хората, които създават БВП. Сега численият състав на МВР е 55 000 - да се е променило нещо? Как тези хора допринесоха за по-добра услуга", попита риторично гостът.

