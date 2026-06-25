Шулева: Заплатите в публичния сектор са нараснали над 10%, дисбалансите трябва да се коригират

Стопкадър Нова Тв

Има сериозни възможности за още по-добра оптимизация на този бюджет. За първи път имаме толкова голям дефицит и на първо четене сумата е стряскаща. Ако се погледне малко по-внимателно, ще се види, че действително в бюджета има доста резерви. Това коментира в предаването „Пресечна точка” за новата план-сметка Лидия Шулева, която е бивш вицепремиер и министър на икономиката и бивш министър на труда и социалната политика.

Според нея най-големият резерв е в общинските програми. „Там трябва да се направи сериозен преглед, защото има твърде много проекти, по мнението на редица експерти, които са ненужни за определени общини, и е добре да се види доколко са ефективни. Има и много други възможности за оптимизации в бюджета”, посочи тя.

Според Шулева „раздаването на пари с лека ръка” трябва да приключи.

„Стигнахме до нива на заплати в публичния сектор над 10% при положение, че през годините са били около 7-8 на сто. Тези дисбаланси явно трябва да бъдат коригирани и се прави плах опит с този бюджет някои неща да се коригират.

Промените не са резки, а плавни и внимателни. Търси се прагът на поносимост. Имаше големи очаквания за доста по-реформаторско мислене”, коментира бившият икономически министър.

Тя посочи, че тази година е ключова по отношение на реализацията на проектите по ПВУ. „Там се очаква около 21 млрд. да бъдат инвестирани в различни проекти, като 2 млрд. се очаква да се получат от ЕС и 2 млрд. да се похарчат, така че балансът е 0 на 0”, обясни Шулева.

„За тези няколко месеца до края на годината, за да могат да се направят по-сериозни реформи, трябва да бъдат променени доста закони”, смята тя.

Бившият социален министър изрази надежда че преди да бъде внесен бюджетът за 2027 г., ще се направят необходимите промени в редица закони. И допълни, че един от най-важните закони е да се спре автоматизмът при увеличаване на заплатите. По думите ѝ предстои сериозна законодателна работа, пише Блиц.

„Притеснително е, че няма обявена управленска и законодателна програма на правителството, а това е ключово важно. В управленската и в законодателната програма се вижда до колко и какви намерения има кабинетът за реализация на политики”, добави още Шулева.

Редактор "Екип на Петел",

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