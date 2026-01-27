Шуменско се отдалечава от грипна епидемия

снимка: Булфото

След 3 седмици с ръст на заболелите от грип Шуменска област обърна тенденцията и днес здравните власти отчетоха спад.

Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести през периода 19 – 25 януари болните от грип и остри респираторни заболявания в областта е 174,07 на 10 000 жители. За сравнение, през предходната седмица болните бяха 183,07 на 10 000 души от населението.

Така възможността за достигане на епидемичното ниво от 224 на 10 хиляди жители, поне засега, изглежда все по-ниска, предаде Шум бг.

„По последна информация от днес в училищата в областта има спад и на отсъстващите ученици, като те вече са под 10%. Нещата обаче са динамични и ние продължаваме да следим информацията от лечебните заведения, общопрактикуващите лекари и от учебните заведения", каза за ШУМ.БГ началникът на отдел Противоепидемичен контрол в Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ д-р Борянка Илчева.

Шуменско все още остава със заболяемост над средната за страната, която е 149,03 на 10 000 души.

