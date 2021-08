снимка: Dale Frost of the Port of San Diego , Уикипедия

Съвсем скоро той навърши 74 години.

Бившият губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер обиди всички, които не носят маски. Той атакува и тези, според които носенето на предпазни средства и изискването за ваксиниране нарушава техните права и свободи.

Шварценегер призова всички да слагат маски и да мислят за другите. А тези, които отказват да спазват противоепидемичните мерки, нарече "глупаци".

„Да, не е нужно да носите маски. Но знаете ли, вие сте глупаци, ако не го правите, защото трябва да защитавате хората около вас", са точните думи на актьора. Той сравни нежеланието да се носят маски с нарушаване на правилата за движение.

