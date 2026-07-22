Шведски турист изпотроши с пожарогасител панорамна врата на хотел край Варна
Пиксабей
Униформени от Пето РУ във Варна са установили и задържали 49-годишен шведски гражданин, съпричастен към увреждане на преградна врата със счупен стъклопакет към стълбището на хотел.
По данни по случая мъжът е използвал пожарогасител, с който нанесъл щетите, съобщават от ОД на МВР в областния град.
По случая е образувано досъдебно производство.
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