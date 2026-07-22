Шведски турист изпотроши с пожарогасител панорамна врата на хотел край Варна

Пиксабей

Униформени от Пето РУ във Варна са установили и задържали 49-годишен шведски гражданин, съпричастен към увреждане на преградна врата със счупен стъклопакет към стълбището на хотел.

По данни по случая мъжът е използвал пожарогасител, с който нанесъл щетите, съобщават от ОД на МВР в областния град.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!