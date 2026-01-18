Швеция: "Няма да позволим да ни изнудват"

снимка: European Commission (Christophe Licoppe)

Шведският премиер Улф Кристершон разкритикува остро заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за нови мита в спора за контрола над Гренландия, предаде ДПА.

"Няма да позволим да ни изнудват", написа скандинавският лидер в Екс, видя БТА.

Кристершон добави, че съдбата на Гренландия – самоуправляващ се арктически остров в състава на Дания – могат да решават единствено Дания и Гренландия.

Президентът на САЩ каза, че вносът от осем европейски ще бъде обложен с 10-процентно мито "за всички стоки", считано от 1 февруари, с възможност за повишаване на ставката на 25% от 1 юни, ако не бъде постигната договореност Вашингтон да купи Гренландия от Дания.

По думите му тази мярка ще бъде приложена срещу Дания, Великобритания, Швеция, Норвегия, Франция, Германия, Нидерландия и Финландия.

По-рано британският премиер Киър Стармър определи намерението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита на Великобритания, докато не бъде постигнато споразумение за закупуване на Гренландия, като "напълно погрешен" ход и добави, че ще каже това в прав текст на американското правителство.

"Становището ни за Гренландия е много ясно – тя е част от Дания, а бъдещето ѝ е въпрос, който ще решат гренландците и датчаните", посочи министър-председателят. "Дадохме ясно да се разбере и че арктическата сигурност е важен въпрос за всички в НАТО, затова съюзниците трябва да положат по-големи усилия за противодействие на заплахата от Русия в различни части на Акртика."

По думите на британския лидер "да се налагат мита в името на гарантирането на колективната сигурност на съюзниците от НАТО е напълно погрешно. Разбира се, ние ще кажем това в прав текст на американската администрация".

По-рано темата коментираха и френският президент Еманюел Макрон и председателите на европейските институции, които също се противопоставиха на думите на Тръмп.

"Никакви заплахи и сплашване няма да ни повлияят, нито за Украйна, нито за Гренландия, нито където и да е по света, когато се сблъскваме с такива ситуации", заяви Макрон в "Екс", цитиран от Ройтерс.

"Заплахите с мита са неприемливи и нямат място в този контекст. Европейците ще отговорят на тях по единен и координиран начин, ако бъдат потвърдени."

"Митата биха подкопали трансатлантическите връзки и биха довели до опасна низходяща спирала (в отношенията). Европа ще остане обединена, координирана и ангажирана с отстояването на своята суверенитет", заявиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет ЕС Антонио Коща в публикации в "Екс".

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен изрази изненада от заплахите на Тръмп.

