Швеция иска ракети с голям обсег, които да поразяват цели навътре в руска територия

Пиксабей

Шведската армия иска да придобие ракети с голям обсег, които могат да поразяват цели навътре в територията на Русия, заяви министърът на отбраната на скандинавската страна Пол Йонсон, цитиран от Ройтерс.

В приет тази седмица от правителството доклад, шведските въоръжени сили заявяват, че искат оръжейни системи с обсег до 2000 км, които да им осигурят възможността да нанасят удари по критична инфраструктура, разположени надалеч зад вражеските линии.

"Опитът от войната в Украйна показва, че Русия активно развива възможностите си за удари на голямо разстояние с крилати и балистични ракети, както и с дронове, каза Йонсон. "Трябва да изградим по-голяма възпираща сила срещу тази заплаха", добави той, предаде БТА.

Разстоянието между Москва и Стокхолм е около 1000 км. Шведските военновъздушни сили са поръчали крилати ракети "Таурус", които могат да поразяват цели, отдалечени на до 500 км, но Йонсон посочи, че може да се обмисли и придобиването на други системи.

Шведският министър също така заяви, че се очаква през следващите пет години Русия да увеличи военния си капацитет, поради което Швеция трябва да засили противовъздушната си отбрана и разузнавателните си способности.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!