Швеция ще забрани мобилните телефони в училищата

Снимка: Пиксабей

Швеция ще забрани използването на мобилни телефони в училищата от началото на следващата учебна година като част от политика за ограничаване на екранното време и насърчаване на четенето и традиционните методи на обучение, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Шведското правителство провежда от 2023 г. курс към повече работа с учебници и по-малко използване на дигитални устройства, след като беше отчетен спад в уменията за четене и писане сред учениците.

Забраната е част от по-широка тенденция в Европа. Подобни мерки вече са въведени или се подготвят във Финландия, Дания и други страни.

В подкрепа на новата политика шведското правителство е отделило 555 милиона крони (около 59 милиона щатски долара) за закупуване на учебници и помагала за учителите.

Според властите целта е да се създаде учебна среда с по-малко разсейващи фактори и по-добри условия за усвояване на знания, посочва още Асошиейтед прес.

Редактор "Екип на Петел",

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