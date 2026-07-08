Швейцария елиминира Колумбия с дузпи и е в топ 8 за първи път от 1954 година

кадър: БНТ

Отборът на Швейцария стана последният четвъртфиналист на Световното първенство по футбол, след като се наложи над тима на Колумбия с 4:3 след изпълнение на дузпи. Редовното време на мача и продълженията завършиха без голове. При наказателните удари пропуски за Колумбия направиха капитанът Давинсон Санчес и Кучо Ернандес, от Швейцария сбърка единствено Мануел Аканджи. Швейцария се срещне на четвъртфиналите световния шампион Аржентина, който по-рано оцеля в истински трилър срещу Египет и направи късен обрат за 3:2.

В първите минути на мача Швейцария бе по-активният отбор, но първият удар към една от двете врати бе на Джон Ариас от Колумбия. Пропуск за южноамериканците направи и Густаво Пуерта в 21-вата минута, предаде БТА.

След половин час игра Фабиан Ридер от Швейцария отправи опасен удар, спасен от вратаря Камило Варгас.

До края на първата част звездата на колумбийците Луис Диас отправи два удара към вратата на съперника.

След почивката още в 47-ата минута влезлият като резерва на полувремето Джибрил Соу от Швейцария имаше чудесна възможност, но топката му дойде малко назад и той стреля неточно.

Фабиан Ридер продължи да бъде най-опасният играч на Швейцария, а Луис Диас - лидер на колумбийците.

В края на редовното време Джаминтон Кампас от Колумбия се измъкна в отлично положение, но бе отсъдена засада.

Така се стигна до продължения, тъй като и двата тима не поеха достатъчно рискове. В 99-ата минута Колумбия пропусна най-чистото положение в мача до момента. Хуан Кинтеро центрира от корнер, а централният защитник Джон Лукуми стреля с глава в напречната греда. Веднага след това Ричард Риос стреля много опасно, но вратарят на швейцарците Грегор Кобел изби топката от левия си ъгъл.

Малко по-късно вратарят на Колумбия Камило Варгас направи страхотно спасяване срещу Рубен Варгас, но се оказа, че швейцарецът е бил в положение на засада.

В 114-ата минута шут на капитана на швейцарците Гранит Джака бе спасен. Минута по-късно защитата на Швейцария не се ориентира при силно изчистване и Хаминтон Кампас се озова на чиста позиция, като с левия крак стреля над напречната греда.

При дузпите първи за колумбийците изпълни Хуан Кинтеро, който вкара със силен удар в центъра на вратата. Капитанът на Швейцария Гранит Джака изравни, въпреки, че Камило Варгас успя да докосне топката. Капитанът на Колумбия Давинсон Санчес стреля в напречната греда, като топката тупна на голлинията, но не влезе. Зеки Амдуни вкара с техничен удар за 2:1 за Швейцария. Кампас вкара за Колумбия под плонжа на вратаря Грегор Кобел. Мануел Аканджи стреля над вратата. Кобел спаси дузпата на Кучо Ернандес. Седрик Итен отбеляза за Швейцария. Луис Диас реализира петата дузпа за колумбийците. Рубен Варгас вкара последната дузпа за тима си и го прати на четвъртфинал.

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