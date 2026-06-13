Швейцария гласува за ограничаване на населението до 10 милиона души

Снимка Пиксабей

Швейцарците ще гласуват в неделя на референдум по предложение за ограничаване на населението на страната до 10 милиона души до 2050 г.



Инициативата е на дясната Швейцарска народна партия, която твърди, че така ще се намали натиска върху жилищния сектор, обществените услуги и околната среда. Правителството, останалите големи партии, бизнесът и синдикатите обаче предупреждават, че мярката може да задълбочи недостига на работна ръка и да навреди на отношенията с Европейския съюз, пише Moreto.net.



Населението на Швейцария е нараснало от 7,3 милиона души през 2002 г. до 9,1 милиона в момента, като 27% от жителите са чужденци.



Предложението предвижда правителството да предприеме мерки още при достигане на 9,5 милиона души население. Сред обсъжданите варианти са ограничаване на предоставянето на убежище и на правото на събиране на семейства за чуждестранни работници.



Ако бъде достигнат прагът от 10 милиона души, Швейцария ще трябва да прекрати международни споразумения, включително тези за свободното движение на хора с Европейския съюз.



Според последните социологически проучвания вотът се очертава оспорван – около 52% от анкетираните са против инициативата, а 45% я подкрепят.

Редактор "Екип на Петел",

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