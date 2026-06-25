Швейцария и Босна завършиха с победи в групата си на Мондиал 2026

Кадър: БНТ

Швейрация и Босна завършиха с победи в групата си на Мондиал 2026

"Шоколадите" се наложиха с 2:1 срещу Канада на „Ванкувър Стейдиъм“ в мач от група В. По този начин воденият от Мурат Якин отбор завърши на първо място в групата, пише Dsport . Швейцарците направиха много голям пропуск в 11-ата минута. Бреел Емболо получи отличен извеждащ пас зад гърба на защитата на Канада. Емболо излезе сам срещу Максим Крепо и стреля, но вратарят се намеси и спаси. След това топката попадна на крака на Йохан Манзамби, който стреля, но в тялото на Дерек Корнелиус. Грегор Кобел се наложи да се намесва решаващо в 33-ата минута. Швейцарският вратар спаси много опасен удар на Кайл Ларин. Четири минути по-късно Гранит Джака стреля от фал, но изключително неточно в аут. Канада организира добра атака в 41-ата минута. Джонатан Дейвид пусна към Али Ахмед, който стреля, но недостатъчно добре, а Грегор Кобел не рискува и изби топката в корнер. Пред Джонатан Дейвид се откри не лоша възможност в 44-ата минута. Той стреля от границата на наказателното поле на Швейцария, но неточно в аут. Швейцария поведе с 1:0 срещу Канада. Рубен Варгас се възползва от много груба грешка в защитата на Канада и вкара топката във вратата на Максим Крепо. Швейцария удвои своята преднина в 57-ата минута. Бреел Емболо много добре задържа топката в наказателното поле на Канада между двама съперникович играчи. След това той подаде към Йохан Манзамби, който стреля, топката мина под плонжа на Максим Крепо и влетя във вратата му. Канада намали своя пасив в мача на 1:2 в 76-ата минута. Нейтън Салиба пусна отличен пас към Промис Дейвид, който вкара топката във вратата на Грегор Кобел. След центриране в наказателното поле на Швейцария в 90-ата минута, Дерек Корнелиус не успя да осъществи достатъчно добър контакт с топката и тя излезе в аут. В третата минута на добавеното време на мача след ново центриране в наказателното поле на Швейцария, Промис Дейвид отклони топката с глава, но Грегор Кобел се намеси и спаси. В шестата минута на добавеното време на двубоя последва ново центриране в наказателното поле на Швейцария, където Алистър Джонстън стреля с глава, но право в ръцете на Кобел.

Босна и Херцеговина победи Катар с 3:1 в битката за класирането си в елиминациите на Световното първенство. Така балканците завършиха на трето място в групата с 4 точки заради по-лошата си голова разлика. Босна обаче има голям шанс да излезе като един от осемте най-добри трети отбори на Мондиал 2026. Първото попадение падна в 29-ата минута, когато Керим Алайбегович нанесе мощен удар от дистанция и не остави шансове на вратаря на Катар. След още 5 минути игра Босна и Херцеговина вкара и втори гол. След центриране отляво Един Джеко стреля от движение, топката се удари в Султан Ал-Браки и влезе в мрежата на Катар.Малко преди почивката арабският тим върна едно попадение, след като от няколко метра Хасан Алайдос вкара в мрежата на Босна. Третият гол за балканският тим падна в 80-ата минута, тогава топката стигна до Емир Мамич (след серия от рикошети) и той от упор я вкара за 3:1. И двата отбора имат само по една точка и изостават на три от лидерите в групата Канада и втория Швейцария, което гарантира елиминацията на поне един от тях.

Редактор "Екип на Петел",

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