Швейцария победи Босна и Херцеговина в мач от Световното първенство

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Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4:1 в мач от група В на Мондиал 2026, игран в Калифорния. Попаденията в мача бяха дело на резервите Йохан Манзамби - два, Рубен Варгас и Гранит Джака за „кръстоносците“, а Ермин Махмич вкара почетния гол за балканците, предава БТА. Футболистите от Босна завършиха срещата в намален състав, след като Тарик Мухаремович получи директен червен картон в 80-анта минута. Другата среща от групата противопоставя един от домакините на форума Канада и Катар.

В първите си мачове и двата тима записаха равенства от по 1:1. Това е едва вторият изцяло европейски мач от турнира.

Швейцария създаде първата добра възможност в мача, като това се случи в 10-ата минута чрез Дан Ндой. Нападателят стреля до гредата, но в аут. Три минути по-късно отново Ндой се размина с добро прострелно подаване на няколко метра от голлинията.

В следващите минути тимът на Мурат Якин продължи да доминира. Босна и Херцеговина отговори с пробив на Един Джеко и подаване в наказателното поле, което не достигна до негов съотборник.

Швейцария започна втората част много силно и създаде добри възможности пред . В 56-ата Ндой засече с акробатично отиграване, но вратарят спаси, а и се оказа, че е имало засада.

В 62-рата вратарят на Босна Никола Васил направи ново важно спасяване, като се намеси решително след удар на Бреел Емболо.

Швейцария стигна до попадение в 74-ата минута, когато Йохан Манзамби с труден удар от въздуха матира Васил.

Шест минути по-късно Манзамби изведе Емболо сам срещу вратаря, а Тарик Мухаремович го повали пред наказателното поле, което накара съдията Жоао Пинейро от Португалия да му покаже директен червен картон.

Всичко беше решено в 84-ата минута, когато Варгас направи 2:0 след подаване на Емболо. В последната минута от редовното време Манзамби бе оставен непокрит в наказателното поле и прати топката в мрежата на Васил за 3:0.

В добавеното време Босна намали изоставането си с удар от въздуха на Ермин Махмич. Футболистът на Слован Либерец се възползва от лошо изчистена топка.

Головата фиеста не спря до тук, след като в последните секунди на продължението Мемич фаулира Джибрил Соу в наказателното поле и Швейцария получи дузпа. Гранит Джака бе точен и оформи крайното 4:1.

Редактор "Екип на Петел",

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