Швейцария разби Босна с късно голово шоу

Стопкадър: БНТ

Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4:1 в мач от Група "C" на Мондиал 2026 и по този начин оглави Група "B" на първенството в САЩ, Мексико и Канада, пише Dsport.

Манзамби вкара за "кръстоносците" от воле в 74-ата минута, възползвайки се от рикошет в наказателното поле. Пет минути след това Мухаремович бе изгонен с директен червен картон за фал срещу Емболо, бидейки последен в защитата. В 84-ата минута Варгас вкара с добре насочен изстрел в долния ляв ъгъл след подаване на Емболо. Манзамби вкара втория си гол в 90-ата минута след добра комбинация и пас на Варгас. Босна стигна до почетен гол в третата минута от добавеното време, когато Махмич вкара от 15 метра след ъглов удар. В 96-ата минута пък Джака вкара четвърти гол за "кръстоносците", реализирайки дузпа, отсъдена за пресилен фал на Мемич срещу Соу.

Другият мач от втората фаза на тази група е между Канада и Катар, като започва в 1,00 ч. българско време.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!