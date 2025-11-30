Швейцария се обяви против военната служба за жените

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Швейцарците решително отхвърлиха днес на референдум идеята жените да преминават през военна служба, участие в екипи за гражданска защита или подобни организационни форми, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Резултати от референдума показват, че повече от половината от швейцарските кантони отхвърлят идеята недвусмислено.

За да бъде одобрена, инициативата трябваше да бъде подкрепена от мнозинството от гласоподавателите в кантоните.

Поддръжниците на плана за военната служба се надяваха, че той ще засили обществената сплотеност, като създаде нови работни места в сектори като опазването на околната среда, продоволствената сигурност и полагането на грижи за възрастните хора.

Предложението бе направено в момент, в който други европейски страни д се опитват да укрепят въоръжените си сили с оглед на засилващите се опасения от потенциална заплаха от на Русия.

Младите мъже в неутрална Швейцария вече са задължени да преминават през военна служба или да участват в екипи за гражданска защита.

12 страни в Европа запазиха или възстановиха задължителната военна служба. Предвид влошаването на ситуация със сигурността в Европа още 6 страни решиха да възстановят доброволната военна служба.

Наскоро президентът на Франция - Еманюел Макрон, върна доброволната военна служба от 2026 г. Военното обучение ще бъде отворено за младежи над 18-годишна възраст, ще продължава 10 месеца, а доброволците ще получават заплащане по 800 евро на месец.

