Швейцария води с 1 гол на Катар на полувремето

Кадър БНТ

Катар и Швейцария дадоха начало на участието си на Мондиал 2026 със сблъсък в Санта Клара, Калифорния. Домакините на предишното световно първенство искат да покажат, че не случайно стигнаха до настоящия Мондиал, докато "кръстоносците" вече се утвърдиха като един от най-сериозните европейски отбори, посочва Гонг.

Швейцария води с 1:0 на Катар на полувремето. Единственото попадение за момента дойде от дузпа.

Още в 3-ата минута роденият в Белгия катарски национал Едмилсон Жуниор излезе напълно сам срещу вратаря на Швейцария Грегор Кобел, но стражът на Борусия Дортмунд спаси своята врата.

В 14-ата минута швейцарецът Мануел Аканджи засече центриране, но топката отиде право в ръцете на вратаря на Катар Махмуд Абунада.

Швейцария поведе в резултата три минути по-късно. Точен от дузпа беше Бреел Емболо, който прави вратаря на Катар в другия ъгъл. До наказателния удар се стигна, след като вратарят Махмуд Абунада фаулира Ремо Фролйер. Имаше съмнение за засада, но такава не бе отсъдена, а Емболо, който дълго време не бе допускан до САЩ, вкара на още едно световно първенство.

В 22-рата минута Денис Закария от Швейцария можеше да удвои преднината на своите, но този път стражът на Катар се намеси решително.

В 45-ата минута Едмилсон Жуниор от Катар отново затрудни сериозно вратарят на Швейцария Грегор Кобел, който обаче пак спаси.

Малко преди почивката Рубен Варгас от Швейцария се озова на отлична ситуация, но като по чудо не отбеляза от много близка дистанция.

Редактор "Екип на Петел",

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