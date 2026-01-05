Швейцария замрази венецуелски активи, свързани с Мадуро

Снимка: Пиксабей

Швейцария замразява всички активи, депозирани в страната, които са свързани с венецуелския президент Николас Мадуро и неговите сътрудници, след като той бе арестуван от САЩ. Това обяви днес Федералното събрание (парламентът) на Швейцария, цитирано от Ройтерс и БНР.

Мярката, която влиза в сила незабавно за период от четири години, цели да предотврати изтичането на потенциално незаконни активи и допълва съществуващите санкции срещу Венецуела от 2018 г., уточнява Федералното събрание.

Замразяването на активите не засяга членове на настоящото венецуелско правителство, а в изявление Швейцария посочва, че "ако бъдещи съдебни производства разкрият, че средствата са придобити незаконно, Швейцария ще се постарае да гарантира, че те ще бъдат в полза на венецуелския народ".

