Швейцарското правило вдига пенсиите през 2026 година

Пенсиите ще бъдат осъвременени през 2026 г. с около 8% по Швейцарското правило.

Това предвижда проектът на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО), който днес Надзорният съвет на НОИ повторно ще разглежда.

Актуализация на пенсиите по Швейцарското правила традиционно се прави от юли на всяка календарна година. На по-късен етап ще се изчисли точният процент – през първата или втората седмица на 2026 г., уточни социалният министър Борислав Гуцанов пред заседанието на Надзорния съвет на НОИ, предаде БТВ.

Надзорът на НОИ отново трябва да гласува финансовата рамка на ДОО за следващата година, след като Съветът за съвместно управление реши да промени, предложените от Министерството на финансите параметри.

В проекта на бюджета за догодина МФ първоначално заложи минимално възнаграждение 1183 лв., или 605 евро. Парите за втората година майчинство пък трябваше да бъдат замразени на 780 лв., или 399 евро.

След заседание на Съвета за съвместно управление беше обявено, че минималната заплата все пак ще стане 620 евро, или 1213 лв.

Увеличение с близо 15% ще има за майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец, или 900 лв.

Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа през втората година да получават и 75% от обезщетението (сега взимат 50%).

Не се очаква обаче повишаването на пенсионната вноска с 2 процентни пункта да се ревизира, заяви социалният министър.

Проектът на бюджет предвижда още максималният осигурителен доход да се увеличи от 4130 лв. на 4600 лв. (2352 евро). Замразява се размерът на максималната пенсия – 3400 лв. (1739 евро).

Не е предвидено увеличения на минималния дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (9,21 евро), както и на максималния дневен размер – 107,14 лв. (54,78 евро).

