Швейцарците гласуват за ограничаване на населението до 10 милиона души

Снимка Пиксабей

Днешният ден може да се окаже исторически за една от страните с най-висок стандарт в Европа.

В Швейцария днес ще гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 г., предаде Ройтерс.



Допитването за конституционна промяна бе свикано по инициатива на дясната Швейцарска народна партия, която е с най-голяма група в долната камара на парламента. То отразява безпокойства за имиграцията, натиска върху обществените услуги и жилищното настаняване, посочва Ройтерс.



Според официалните прогнози се очаква населението на Швейцария, което вече е повече от 9 милиона души, да надхвърли 10 милиона още в началото на по-следващото десетилетие (тоест малко след 2040 г. - бел. ред.).



Референдумът, който е оприличаван на този във Великобритания преди 10 години за излизане от Европейския съюз (ЕС), може да принуди Конфедерацията да се откаже от споразумението си с ЕС за свободно движение на работната сила, отбелязва Ройтерс. Това би се отразило на швейцарската икономика, тъй като много хора, които работят в алпийската страна, идват именно от държави от съюза, пише moreto.net.



Затова правителството и парламентът на Швейцария призоваха хората да гласуват против предложението.



Няколко проучвания на общественото мнение сочат, че инициативата ще бъде отхвърлена. Те дават сходни резултати - повече от 40% "за", но над 50% "против". Разликата все пак не е непреодолима.



Очаква се резултатите да започнат да пристигат по обед (13:00 ч. българско време).

Редактор "Екип на Петел",

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