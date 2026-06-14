Швейцарците отхвърлиха на референдум ограничаването на населението до 10 милиона

Снимка: Пиксабей

Швейцария отхвърли на референдум предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души.

Около 45% са били в подкрепа на предложението, а 55% - против, предава БНТ. Така избирателите предпочетоха свободното движение на работна ръка между конфедерацията и Европейския съюз пред опасенията от имиграцията.

Референдумът беше оприличен на гласуването на Великобритания за Брекзит през 2016 г.

Допитването постави бизнеса нащрек поради опасения, че може да доведе до края на свободното движение на работна ръка между Швейцария и ЕС, основния ѝ търговски партньор.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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