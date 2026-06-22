СК „Локомотив“ във Варна отвори врати след цялостно обновяване на спортната база

Снимки: Община Варна

Строително-ремонтните дейности в Спортен комплекс „Локомотив“ във Варна завършиха и комплексът е готов отново да посрещне спортните клубове, състезателите и младите таланти на града. Модернизираната база предлага по-добри условия за тренировки, по-висока енергийна ефективност и значително по-сигурна и функционална спортна среда.

Обновяването включва трите основни спортни обекта в комплекса - закрития лекоатлетически комплекс, спортна зала „Димитър Нушев“ и залата за модерен петобой. Дейностите са реализирани със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, като Община Варна осигури и допълнително финансиране за редица важни подобрения извън първоначалния обхват на проекта.

Оглед на обновената база направи кметът на Варна Благомир Коцев, заедно с директора на ОП „Спорт - Варна“ Юрджан Ахмед.

Спортен комплекс „Локомотив“ е цялостно обновен. Днес виждаме модерна база с нови инсталации, подобрена климатизация, мерки за енергийна ефективност и значително по-добри условия за подготовка. Отстранени са течовете по покрива, подменена е дограмата, обновени са залите и е създадена много по-комфортна среда за нашите спортисти, заяви Коцев. По думите му инвестициите в обществената инфраструктура, включително и спортната, са сред ключовите приоритети на Община Варна.

Спортът възпитава дисциплина, постоянство и характер. Инвестициите в спортна база са инвестиции в младите хора и в бъдещето на града. Продължаваме да работим по обновяването и на други спортни обекти във Варна, допълни кметът.

Директорът на ОП „Спорт - Варна“ Юрджан Ахмет също подчерта значението на обновяването за спортната общност. От днес спортните клубове започват поетапно да се завръщат в комплекса по предварително изготвен график. Вярвам, че с този ремонт създаваме много по-добри условия за подготовка и развитие на варненските спортисти, коментира Ахмет. По думите в капиталовата програма на ОП „Спорт - Варна“ е заложено и обновяването на настилката в спортна зала „Димитър Нушев“, където тренират баскетболните клубове.

Ремонтът на спортните бази обхвана всички ключови зони на комплекса и разрешава дългогодишни проблеми, свързани както с техническото състояние на базата, така и с условията за подготовка на спортистите. Сред основните дейности беше цялостното саниране на сградите чрез полагане на нова топлоизолация по фасадите и покривите. Изпълнена е и нова хидроизолация, с което са отстранени проблеми с течове и компрометирани участъци по покривните конструкции.

Напълно подменено е осветлението във всички зали с нови енергоспестяващи LED системи, които осигуряват по-добра осветеност на тренировъчните пространства и по-ниски експлоатационни разходи. Към всяка от сградите са изградени фотоволтаични системи за собствено потребление, които ще подпомогнат на електрозахранването на комплекса и ще допринесат за значително намаляване на разходите.

Съществена част от ремонта е и подмяната на дограмата в закрития лекоатлетически комплекс заедно с компрометираните метални носещи конструкции. Това беше дългогодишен проблем за базата, който пораждаше притеснения за безопасността при неблагоприятни атмосферни условия, посочи Ахмед.

Извършена е и сериозна модернизация на отоплителните, вентилационните и климатичните системи. В лекоатлетическата зала са изградени изцяло нови, а в спортна зала „Димитър Нушев“ системата е значително подобрена, което осигурява много по-добра тренировъчна база за младите спортисти. Паралелно с техническите подобрения е извършено и цялостно вътрешно обновяване на спортните зали, тренировъчните пространства, съблекалните, помощните помещения и треньорските стаи.

В закрития лекоатлетически комплекс са изградени и допълнителни санитарни помещения. Специално внимание е отделено и на безопасността и достъпността, чрез изграждане на мълниезащитна инсталация, въведени противопожарни мерки и осигурена достъпна платформа за хора в неравностойно положение.

След изпълнението на всички дейности сградите достигат клас на енергопотребление „А“, като е постигнато минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки от обектите.

Редактор "Екип на Петел",

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