СКТМ „Комфорт“ обра медалите от държавното
Снимки СКТМ „Комфорт“
Поредното впечатляващо състезание за състезателите на СКТМ ”Комфорт” на държавното първенство по тенис на маса до 15 години.
След отборните титли кадети и кадети и кадетки, дойде ред на индивидуалните отличия, където клубът спечели 14 медала - 4 златни, 4 сребърни и 6 бронзови, в зала 20 на Двореца на културата и спорта във Варна.
Тотална доминация в индивидуалното, като шампион при 11- годишните стана Мирослав Шмидт след победа на финала над съотборника си Виктор Димитров. Припомняме, че в началото на април Вики и Миро играха финал при 13-годишните. Бронзово отличие в тази възраст спечели Тома Николаев от Комфорт.
При кадетките сензация направи 11-годишната Полина Енчева, която след индивидуалната титла до 13 години достигна до третото място. Кирил Спиридонов, Людмил Димитров, Димитър Йовев и Белослава Балканска се класираха между 5/8 място след загуби на четвъртфиналите,като Кирил спечели и две вицешампионски титли в двойковите дисциплини. Ивайло Йорданов и Данаил Кирилов са сред Топ 16 на двойки и лично. С добро представяне се отличича следващото поколение медалисти - Теодор Еленов, Симеон Костадинов, Симона Михайлова, Йоан-Давид Олива, Микаела Димитрова.
Людмил Димитров пък а поредна година показа,че за него няма тайни в играта на двойки и в последните 4 години спечели 4-та титла с Мирослав Шмидт на двойки и 2 титли на смесени двойки от държавни първенства.
„Благодарим на родителите, клубното ръководство и всички, които ни подкрепят през годината. Благодарение на вас правим всеки състеьателен сезон все по успешен“, заяви главният треньор на СКТМ „Комфорт“ Стоян Поппетров.
Пълно класиране от ДОИП:
Индивидуално кадети: 1.Мирослав Шмидт- КОМФОРТ ВАРНА 2.Виктор Димитров-КОМФОРТ ВАРНА 3.Тома Николаев-КОМФОРТ ВАРНА 3.Симеон Стоичков-МАРЕК 76 ДУПНИЦА
Индивидуално кадетки: 1.Веда Ниязиева -РОСА-1 ПОПОВО 2.Анита Петкова- ДУНАВ РУСЕ 3.Дея Милатанова-МАРЕК 76 ДУПНИЦА 3.Полина Енчева-КОМФОРТ ВАРНА
Двойки кадети: 1.Людмил Димитров -КОМФОРТ ВАРНА Мирослав Шмидт-КОМФОРТ ВАРНА 2.Виктор Димитров-КОМФОРТ ВАРНА Кирил Спиридонов-КОМФОРТ ВАРНА 3.Тома Николаева-КОМФОРТ ВАРНА Симеон Стоичков-МАРЕК 76 ДУПНИЦА 3.Станислв Метанов-ПАНАГЮРИЩЕ Елвис Хаджиев-ХАСКОВО
Двойки кадетки: 1.Анита Петкова-ДУНАВ РУСЕ Дея Милатанова-МАРЕК 76 ДУПНИЦА 2.Веда Ниязиева-РОСА-1 ПОПОВО Нина Николова-МЕТАЛИК ПЕРНИК 3.Аня Симонян-СТОЯНСТРОЙ ПЛОВДИВ Елена Григорова-ДИГЕСТА СОФИЯ 3.Есел Ибрахим-РОДОПИ МОМЧИЛГРАД Дея Куцарова-ДВЕ МОГИЛИ
Смесени двойки: 1.Людмил Димитров -КОМФОРТ ВАРНА Анита Петкова- ДУНАВ РУСЕ 2.Кирил Спиридонов-КОМФОРТ ВАРНА Нина Николова-МЕТАЛИК ПЕРНИК 3.Мирослав Шмидт -КОМФОРТ ВАРНА Веда Ниязиева-РОСА-1 ПОПОВО 3.Виктор Димитров- КОМФОРТ ВАРНА Полина Енчева-КОМФОРТ ВАРНА
ПЪЛНО КЛАСИРАНЕ- ДОИП до 15 години:
Кадети: 1.СКТМ”КОМФОРТ”ВАРНА 2. СКТМ ”РОДОПИ” МОМЧИЛГРАД 3.СКТМ”СТОЯНСТРОЙ” ПЛОВДИВ
Кадетки: 1. СКТМ”КОМФОРТ”ВАРНА 2. СКТМ”ДУНАВ”РУСЕ 3. СКТМ”РОСА-1” ПОПОВО
Индивидуално кадети: 1.Мирослав Шмидт- КОМФОРТ ВАРНА 2.Виктор Димитров-КОМФОРТ ВАРНА 3.Тома Николаев-КОМФОРТ ВАРНА 3.Симеон Стоичков-МАРЕК 76 ДУПНИЦА
Индивидуално кадети: 1.Веда Ниязиева -РОСА-1 ПОПОВО 2.Анита Петкова- ДУНАВ РУСЕ 3.Дея Милатанова-МАРЕК 76 ДУПНИЦА 3.Полина Енчева-КОМФОРТ ВАРНА
Двойки кадети: 1.Людмил Димитров -КОМФОРТ ВАРНА Мирослав Шмидт-КОМФОРТ ВАРНА 2.Виктор Димитров-КОМФОРТ ВАРНА Кирил Спиридонов-КОМФОРТ ВАРНА 3.Тома Николаева-КОМФОРТ ВАРНА Симеон Стоичков-МАРЕК 76 ДУПНИЦА 3.Станислав Метанов-ПАНАГЮРИЩЕ Елвис Хаджиев-ХАСКОВО
Двойки кадетки: 1.Анита Петкова-ДУНАВ РУСЕ Дея Милатанова-МАРЕК 76 ДУПНИЦА 2.Веда Ниязиева-РОСА-1 ПОПОВО Нина Николова-МЕТАЛИК ПЕРНИК 3.Аня Симонян-СТОЯНСТРОЙ ПЛОВДИВ Елена Григорова-ДИГЕСТА СОФИЯ 3.Есел Ибрахим-РОДОПИ МОМЧИЛГРАД Дея Куцарова-ДВЕ МОГИЛИ
Смесени двойки: 1.Людмил Димитров -КОМФОРТ ВАРНА Анита Петкова- ДУНАВ РУСЕ 2.Кирил Спиридонов-КОМФОРТ ВАРНА Нина Николова-МЕТАЛИК ПЕРНИК 3.Мирослав Шмидт -КОМФОРТ ВАРНА Веда Ниязиева-РОСА-1 ПОПОВО 3.Виктор Димитров- КОМФОРТ ВАРНА Полина Енчева-КОМФОРТ ВАРНА
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