СКТМ „Комфорт“ с две шампионски титли

Младежите и девойките на СКТМ „Комфорт“ – Варна триумфираха на Държавното първенство по тенис на маса до 21 години, проведено в Пловдив.

Варненци завоюваха шампионските титли в двете отборни надпревари.

При девойките „Комфорт“ стигна до дългоочакваното злато, воден от състезателката Виктория Персова, която направи изключително силно първенство и демонстрира впечатляващи лидерски качества.

Във финалната среща момичетата се наложиха над Юнак Ардино с 3:1, койо е дългогодишен шампион в тази възрастова група.

Шампионският състав: Виктория Персова, Полина Енчева, Белослава Балканска, Анна Гудеманова и Рая Христова.

При младежите „Комфорт“ показа отличен колектив и във важните мачове. Мирослав Шмидт, Виктор Димитров и Кирил Спиридонов и Йоан-Давид Олива спечелиха впечатляваща втора шампионска титла за отбора през последните три години.

По пътя към златото варненци първо победиха Марек 76”Дупница, след което в полуфиналната среща надделяха над “Марек-Дигеста”Дупница с 3:2. Във финала „Комфорт“ се наложи над “ЦСКА”София с 3:1 и заслужено ликува.

