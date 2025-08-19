СКТМ „Комфорт“ събра таланти от много държави на „Млади Надежди“

Снимки ФБ

Четиридесет и двама състезатели участваха в над 320 изиграни срещи в традиционния турнир по тенис на маса „Млади Надежди“, който се проведе в Двореца на културата и спорта.

В зала 20 талантите от Турция, Румъния, Молдова, Украйна, Люксембург и от всички краища на страната направиха оспорвано и интригуващо 36-ото издание на надпреварата до 13 и 15-годишна възраст.

Състезанието всяка година вдига нивото си с участие на национални състезатели от водещи страни, както на балканско така и на европейско ниво.

От Спортен клуб тенис на маса “КОМФОРТ” Варна обявиха, че за тях е чест и удоволствие през последните пет години да възстановят прекрасния детски турнир, защото бъдещето на този атрактивен спорт започва именно от развитието на детско-юношеските школи. А в това отношение тази на СКТМ „Комофорт“ е една от най-добрите в България.

Организаторите изказаха специални благодарности за дългогодишната подкрепа на “Дирекция спорт” към Община Варна, както и на водещите треньори на отборите от България и гостите с водещи делегации – Виорел Филимон, Мартин Романов, Олег Шарик и Диана Стигар.

Официални гости на турнира бяха: Стефан Китов -председател на Българска федерация тенис на маса, Олег Шарик, председател на Молдовска федерация по тенис на маса, Марин Йорданов, председател на СКТМ”Комфорт” и управител на Фирма “Комфорт”ООД, Антон Радушев, главен треньор, почетен председател и основател на СКТМ”КОМФОРТ” Варна, Кристиан Димитров- Директор ”Дирекция спорт” към Община Варна, и Виорел Филимон, главен треньор на румънския национален отбор

Крайно класиране след тридневните битки:

Момчета до 13 години:

1. Димитър Димитров, Панагюрище, България

2. Радулеску Шеупрбан, Румъния

3. Ягит Болат, Адана, Турция

3. Калоян Паунов, Стоянстрой, България

5-8

Красен Савов, Тетрон, България

Драгош Йордаше, Констанца, Румъния

Аян Делка, Констанца, Румъния

Владимир Райков, Дунав Русе, България

Момичета до 13 години:

1. Александра Стоян, Констанца, Румъния

2. Белослава Балканска, СКТМ "Комфорт", България

3. Гизем Гидил, Адана, Турция

3. Тини Алина, Констанца, Румъния

5-8

Полина Енчева, СКТМ "Комфорт", България

Йоана Кирилова, Варна 2015, България

Наталия Гучераева, КДЮСШ Украйна

Александра Бетс, КДЮСШ, Украйна

Момчета до 15 години:

1. Давид Шаргу, Балти, Молдова

2. Димитър Димитров, Панагюрище, България

3. Шербан Радулеску, Констанца, Румъния

3. Владимир Филимон, Констанца, Румъния

5-8

Йоан-Давид Олива, СКТМ "Комфорт", България

Неагу Джордже, Констанца, Румъния

Турган Сариев, Турция

Иван Генчев, Пловдив, България

Момичета до 15 години:

1. Полина Енчева, СКТМ "Комфорт", България

2. Елиф Еке, Адана, Турция

3. Белослава Балканска, СКТМ "Комфорт", България

4. Александра Бетс, Спортинг, Украйна

5-8

Мая Тап, Констанца, Румъния

Карен Горбуз, Адана, Турция

Бунакиук Крина, Констанц, Румъния

Анна Гудеманова, СКТМ "Комфорт", България

