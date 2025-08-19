СКТМ „Комфорт“ събра таланти от много държави на „Млади Надежди“
Снимки ФБ
Четиридесет и двама състезатели участваха в над 320 изиграни срещи в традиционния турнир по тенис на маса „Млади Надежди“, който се проведе в Двореца на културата и спорта.
В зала 20 талантите от Турция, Румъния, Молдова, Украйна, Люксембург и от всички краища на страната направиха оспорвано и интригуващо 36-ото издание на надпреварата до 13 и 15-годишна възраст.
Състезанието всяка година вдига нивото си с участие на национални състезатели от водещи страни, както на балканско така и на европейско ниво.
От Спортен клуб тенис на маса “КОМФОРТ” Варна обявиха, че за тях е чест и удоволствие през последните пет години да възстановят прекрасния детски турнир, защото бъдещето на този атрактивен спорт започва именно от развитието на детско-юношеските школи. А в това отношение тази на СКТМ „Комофорт“ е една от най-добрите в България.
Организаторите изказаха специални благодарности за дългогодишната подкрепа на “Дирекция спорт” към Община Варна, както и на водещите треньори на отборите от България и гостите с водещи делегации – Виорел Филимон, Мартин Романов, Олег Шарик и Диана Стигар.
Официални гости на турнира бяха: Стефан Китов -председател на Българска федерация тенис на маса, Олег Шарик, председател на Молдовска федерация по тенис на маса, Марин Йорданов, председател на СКТМ”Комфорт” и управител на Фирма “Комфорт”ООД, Антон Радушев, главен треньор, почетен председател и основател на СКТМ”КОМФОРТ” Варна, Кристиан Димитров- Директор ”Дирекция спорт” към Община Варна, и Виорел Филимон, главен треньор на румънския национален отбор
Крайно класиране след тридневните битки:
Момчета до 13 години:
1. Димитър Димитров, Панагюрище, България
2. Радулеску Шеупрбан, Румъния
3. Ягит Болат, Адана, Турция
3. Калоян Паунов, Стоянстрой, България
5-8
Красен Савов, Тетрон, България
Драгош Йордаше, Констанца, Румъния
Аян Делка, Констанца, Румъния
Владимир Райков, Дунав Русе, България
Момичета до 13 години:
1. Александра Стоян, Констанца, Румъния
2. Белослава Балканска, СКТМ "Комфорт", България
3. Гизем Гидил, Адана, Турция
3. Тини Алина, Констанца, Румъния
5-8
Полина Енчева, СКТМ "Комфорт", България
Йоана Кирилова, Варна 2015, България
Наталия Гучераева, КДЮСШ Украйна
Александра Бетс, КДЮСШ, Украйна
Момчета до 15 години:
1. Давид Шаргу, Балти, Молдова
2. Димитър Димитров, Панагюрище, България
3. Шербан Радулеску, Констанца, Румъния
3. Владимир Филимон, Констанца, Румъния
5-8
Йоан-Давид Олива, СКТМ "Комфорт", България
Неагу Джордже, Констанца, Румъния
Турган Сариев, Турция
Иван Генчев, Пловдив, България
Момичета до 15 години:
1. Полина Енчева, СКТМ "Комфорт", България
2. Елиф Еке, Адана, Турция
3. Белослава Балканска, СКТМ "Комфорт", България
4. Александра Бетс, Спортинг, Украйна
5-8
Мая Тап, Констанца, Румъния
Карен Горбуз, Адана, Турция
Бунакиук Крина, Констанц, Румъния
Анна Гудеманова, СКТМ "Комфорт", България
