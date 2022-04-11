СКТМ „Комфорт“ взе исторически 16 медала от държавно по тенис на маса

Снимки Фейсбук, Стоян Поппетров

Варненския СКТМ „Комфор“ спечели историческите 16 медал от дължавното отборно и индивидуално първенство по тенис на маса до 13 години, които се проведе във. Състезателите на СКТМ ”Комфорт” заслужиха отличията в дисциплините отборно, индивидуално, двойки и смесени двойки.

Четвърта поредна шампионска титла спечели Мирослав Шмидт в индивидуалното, както и четвърта поредна на двойки, заедно с Людмил Димитров. Люси пък взе третата си титла на смесени двойко с Н. Николова от “Металик” (Перник).

С по четири титли от комфортци са Мирослав Шмидт и Людмил Димитров, Виктор Димитров и Тома Николаев имат по три, а Полина Енчева и Анна Гудеманова – по една.

СКТМ „Комфорт“ е отборен шампион при момчетата и при момичетата.

Класиране: Индивидуално момчета: 1. мирослав Шмидт, 2. Людмил Димитров, 3. Тома Николаев, 3. Виктор Димитров.

Индивидуално, момичета: 1. Нина Николова, 2. Паула Вълчанова - “Пътинженеринг” Търговище, 3. Аня Симонян -“Стоянстрой” Пловдив, 3. Есел Ибрахим - “Родопи” Момчилград

Отборно момчета: 1. „Комфорт”, 2. ”Родопи” Момчилград 3. ”Дунав” Русе

Отборно момичета: 1. ”Родопи” Момчилград, 2. ”Комфорт”, 3. ”Дунав”Русе, двойки момчета : 1.М.Шмидт/Л.Димитров, 2.И.Караусев”Родопи”/М.Генов”П-ще 3.Т.Николаев”Комфорт/Б.Рида”Дунав”Русе 3.В.Димитров”Комфорт”/И.Караусев”Родопи” Момчилград

Двойки момичета: 1.Н.Николова”Металик”/Ж.Райкова”Дигеста” 2.П.Енчева”Комфорт”/П.Вълчанова”Т-ще 3. А.Симонян”Стоянстрой”/А.Гудеманова”Комфорт 3.Д.Ванг/Л.Лъвчиева”Дунав”Русе

Смесени двойки : 1.Л.Димитров”Комфорт”Варна/Н.Николова”Металик” Перник 2.В.Димитров”Комфорт”/Л.Лъвчиева”Дунав 3.М.Шмидт”Комфорт”/Ж.Райкова”Дигеста” 3.Т.Николаев”Комфорт”/Д.Ванг”Дунав”Русе

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg