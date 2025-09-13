СКТМ "Комфорт" има малки деца с големи сърца

Снимка Фейсбук

Малки деца с големи сърца. Нямам думи да опиша борбеността, характера и сърцатата игра, която показахте. Така главният треньор на СКТМ "Комфорт" Стоян Поппетров описа силните изяви на своите състезатели на държавното отборно първенство по тенис на маса до 21 години в Благоевград.

Младежите и девойките се представиха повече от впечатляващо и заслужено се поздравиха с призовите отличия при изключително голямата конкуренция.

Поздравления за колегите от “Стоянстрой” Пловдив (Жана Генчена, Любомир Хаджиев) и “Юнак” Ардино (Бейхан Емин ), както и на състезателите за спечелените шампионски титли, добави Поппетров.

При младежите СКТм "Комфорт" стана вицешампион. Сребърните медали извоюваха Мирослав Шмидт (14 г), Виктор Димитров( 14г), Кирил Спиридонов (16г)

Резултати: "Комфорт" - Тетрон Плевен 3:0, "Комфорт" - ЦСКА София 2:3, "Комфорт" - “Стоянстрой” Пловдив 1:3, "Комфорт" - "Марек-Дигеста Дупница 3:1.

Девойките на СКТМ "Комфорт" пък се окичиха с бронзови отличия.

За "комфортки" играха Полина Енчева (13г), Белослава Балканска (13г), Рая Христова(19г) и Анна Гудеманова(15г).

Резултати: "Комфорт" - "Надежда” София 3:2, "Комфорт" - Две Могили 3:2, "Комфорт" - "Стоянстрой” Пловдив 0:3, "Комфорт" - “Юнак” Ардино 0:3.

