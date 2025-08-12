СКТМ "Комфорт" събира таланти в Двореца

Снимка СКТМ "Комфорт"

Традиционният турнир "Млади надежди" събира таланти в тениса на маса за 36-и път. Надпреварта се открива в петък в 14 часа в зала 20 на Дворец на културата и спорта. В нея ще участват 140 състезатели от цялата страна, както и Румъния, Молдова, Люксембург, Украйна и Турция.

Специални гости на събитието ще са Стефан Китов, председател на Българска федерация по тенис на маса, Олег Шарик, председател на Молдовска федерация по тенис на маса, Атанас Костурков, почетен председател на СКТМ ”Комфорт” и управител на фирма “Комфорт” ООД, Минко Христов, директор на Дворец на Културата и спорта, Кристиан Димитров, Директор ”Дирекция спорт” на Община Варна и Виорел Филимон, главен треньор на румънския национален отбор.

Организатор е СКТМ "Комфорт" със съдействието на Община Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!