СМО: Светът трябва да се подготви за Ел Ниньо

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Съществува 80-процентова вероятност климатичното явление Ел Ниньо да се развие между юни и август, увеличавайки риска от екстремни метеорологични явления, предупреди в сряда Световната метеорологична организация (СМО) на ООН. „Подхранвани от необичайно топли океански води в тропическата зона на Тихия океан, условията за Ел Ниньо се развиват и предстои да окажат влияние върху глобалните модели на температурата и валежите“, заяви базираната в Женева организация, предава БГНЕС.

Ел Ниньо е естествено климатично явление, което затопля повърхностните температури в централната и източната екваториална зона на Тихия океан, предизвиквайки световни промени в моделите на вятъра, налягането и валежите. Обикновено се случва на всеки две до седем години и продължава около девет до дванадесет месеца. Условията се редуват между Ел Ниньо и неговата противоположност Ла Ниня. Вероятността явлението да се развие до ноември е „близо или над 90 процента“ и повечето прогнозни модели сочат, че ще бъде „поне умерено - и евентуално силно“, заяви СМО в тримесечното си обновяване.

Ръководителят на СМО Селест Сауло заяви, че светът трябва да се подготви за Ел Ниньо, което може да „влоши сушите и обилните валежи и да увеличи риска от топлинни вълни както на сушата, така и в океана“. Последното Ел Ниньо допринесе за превръщането на 2023 г. във втората най-гореща година в историята, а 2024 г. стана абсолютен рекорд с около 1,55 °C над средните стойности за доиндустриалния период 1850–1900 г.

„Ел Ниньо чука на вратата ни“, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш във видеопослание. „Условията на Ел Ниньо ще налеят гориво в огъня на затоплящия се свят. Единственият ефективен отговор е климатично действие, равно на кризата - слагане на край на зависимостта от изкопаеми горива, ускоряване на прехода към възобновяеми енергийни източници, защита на най-уязвимите и изграждане на системи за ранно предупреждение за всички.“

СМО заяви, че няма данни изменението на климата да увеличава честотата или интензивността на явленията Ел Ниньо, но смята, че може да усилва свързаните ефекти, тъй като по-топлите океан и атмосфера увеличават наличността на енергия и влага за екстремни явления. За периода юни–август прогнозите предвиждат „почти универсално преобладаване на температури над нормата в почти всички части на света“, което увеличава риска от натрупване на опасности и ускорява настъпването на суша в засегнатите региони.

Регионалните климатични центрове прогнозират под средното количество валежи по време на критичния дъждовен сезон в северната зона на Африканския рог, под средното количество мусонни валежи в Южна Азия и по-сухи и по-топли летни условия в Централна Америка. През лятото в Северното полукълбо топлите води, свързани с Ел Ниньо, могат да подхранват урагани в Тихия океан, като същевременно пречат на тяхното формиране в Атлантическия. Сауло заяви, че явлението ще има „каскадни въздействия“ - от изменчивостта на климата до икономиката и сигурността на хората - и изрази надежда, че предварителното предупреждение ще насочи подготовката в климатично чувствителни сектори като селско стопанство, управление на водите, енергетика и здравеопазване.

В момента 128 държави разполагат с напреднали системи за ранно предупреждение; целта на ООН е универсален обхват до края на 2027 г.

Редактор "Екип на Петел",

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