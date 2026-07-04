СО след пожара в "Люлин": Атмосферният въздух е чист, насладете се на уикенда

кадър: БНТ

Столична община няма да предприема повече мерки след пожара на 1 юли в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки в район “Люлин”.

„Нямаме предписания и към уязвимите групи. В момента можем да потвърдим, че атмосферният въздух е чист и хората могат да се наслаждават на уикенда“, заяви представител на столична община на брифинг за медиите, предаде "Дарик".

Данните от мониторинга за качеството на въздуха в София в последните 24 часа показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри дори от един нормален летен ден, посочиха от СО.

Данните от мобилната измервателна станция на място за вчера в „Люлин“ показва моменти стойности, които не представляват никакъв риск за населението и за гражданите. Това, което са усетили местните, е, че след като беше потушен пожарът, може да е имало остатъчни сажди или дим във въздуха. Но данните се подобряват всеки час, увериха още от администрацията на Васил Терзиев.

Редактор "Екип на Петел",

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