STEM центърът в ОУ "Климент Охридски" във Варна готов до 15 септември

Снимка: live.varna.bg

С новоизграден STEM център ще посрещнат новата учебна година учениците от ОУ "Климент Охридски". Очаква се оборудването да бъде доставено и сглобено. Вече е извършено и частично вътрешно освежаване на училищната сграда. Това каза за Радио Варна директорът на ОУ "Климент Охридски" Петко Петков.

900 ученици ще прекрачат училищния праг в понеделник.

Петков близо 30 години ръководи управлението на училището.

Работата по промяна на статута на училището и трансформирането му от средно в основно оценява като планирана и последователна. Той посочи, че подготовката започва още преди седем години, откогато постепенно приемът е намален.

Петков изрази радостта си, че намаленият обем на работа не е довел до масови съкращения на персонала. Съкратен е само един, всичко друго се случи по естествен път с пенсионирането на колеги, каза той.

Според него съществува общ проблем с кадрите във всяка една сфера. Много малка част от младите хора имат достатъчно качества да заемат определени позиции, смята той.

В практиката си се сблъсква с всякакви случаи. Възмутен е от факта, че много от младите кандидати не спазват изискването за представително облекло. Не може на интервю за работа да дойде младо момиче с минижуп или със спортен екип, категоричен е той.

