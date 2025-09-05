реклама

STEM центърът в ОУ "Климент Охридски" във Варна готов до 15 септември

05.09.2025 / 13:18 2

Снимка: live.varna.bg

С новоизграден STEM център ще посрещнат новата учебна година учениците от ОУ "Климент Охридски". Очаква се оборудването да бъде доставено и сглобено. Вече е извършено и частично вътрешно освежаване на училищната сграда. Това каза за Радио Варна директорът на ОУ "Климент Охридски" Петко Петков.

900 ученици ще прекрачат училищния праг в понеделник.

Петков близо 30 години ръководи управлението на училището. 

Работата по промяна на статута на училището и трансформирането му от средно в основно  оценява като планирана и последователна. Той посочи, че подготовката започва още преди седем години, откогато постепенно приемът е намален.

Петков изрази радостта си, че намаленият обем на работа не е довел до масови съкращения на персонала. Съкратен е само един, всичко друго се случи по естествен път с пенсионирането на колеги, каза той.

Според него съществува общ проблем с кадрите във всяка една сфера. Много малка част от младите хора имат достатъчно качества да заемат определени позиции, смята той.

В практиката си се сблъсква с всякакви случаи. Възмутен е от факта, че много от младите кандидати не спазват изискването за представително облекло. Не може на интервю за работа да дойде младо момиче с минижуп или със спортен екип, категоричен е той.

 

уйчо (преди 7 минути)
Нашите нарочно ни записваха с браточката в двете, че да сме в различни смени и да не се събираме в къщи много и да правим глупости. Имахме половин час на обяд да метнем една табла. А, и голямото междучасие си го карахме в къщи.
Серж (преди 13 минути)
Навремето тук учехме две училища - ОУ "Климент Охридски" и БОУ " Никола Вапцаров".  

