СЗО: 34 страни са ваксинирали под 10% от населението си

Целта на Световната здравна организация (СЗО) за 70% покритие на всички страни с ваксинация срещу коронавируса до средата на 2022 г. все още е далеч от постигане - в 86 страни са ваксинирани по-малко от 40% от населението, а в 34 страни - по-малко от 10%, пише dariknews.bg.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус обяви тези данни на пресконференция в Женева.

"Все още сме далеч от постигането на 70-процентно покритие във всички държави", каза той.

