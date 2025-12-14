реклама

СЗО: България е сред лидерите по консумация на алкохол в света

14.12.2025 / 16:27 2

Пиксабей

България е сред държавите с най-висока консумация на алкохол в Европа и света. По данни на СЗО за 2022 г. средната годишна консумация на човек над 15 години е 11,2 литра чист алкохол, като най-голям дял се пада на напитките с висок алкохолен процент. Това количество се равнява приблизително на едн  бутилка бира през ден, чаша вино на всеки няколко дни и редовна консумация на твърд алкохол, отбелязва Институтът за пазарна икономика. Реалното потребление вероятно е още по-високо заради нерегистрираното домашно производство, предаде "Дарик", позовавайки се на информация от Института за пазарна икономика .

Особено тревожен е делът на тежките хронични пиячи – 9,1% от населението над 15 години, като при мъжете той достига 16,6%. Високата употреба на алкохол има сериозни последици за здравето: средно над 6 години живот в добро здраве се губят заради болести или преждевременна смърт, свързани с консумацията на алкохол. Смъртността вследствие на употребата му е значително по-висока при мъжете и включва случаи на рак, чернодробна цироза и пътнотранспортни произшествия.

Проблемът засяга и младите хора. Данни от Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) показват, че над 40% от българските ученици са опитали алкохол преди 13-годишна възраст, а достъпът до алкохолни напитки за непълнолетни остава лесен въпреки законовите забрани.

Допълнителен фактор е ниският акциз върху алкохола в България - един от най-щадящите в ЕС, като виното изобщо не се облага. В средносрочен и дългосрочен план се очаква повишаване на акцизите, което би могло да ограничи потреблението чрез по-високи цени.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 58 минути)
Рейтинг: 546771 | Одобрение: 102696
Девето място е почтено, но не е зле....Има и по-зле....В Румъния изпиват по 17 литра на глава.....! По-напред са Люксенбург, Литва, Молдова, а номер едно са чукчите - повече от 60 литра на чукча...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Off Road (преди 1 час)
Рейтинг: 49383 | Одобрение: 11453
И ние сме много притеснени, че го разбирате чак сега. Тук се пие, а главите ни са дървени.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама