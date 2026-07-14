СЗО: Броят на заразените с ебола в ДР Конго е двойно по-голям от официалните съобщения

Снимка Пиксабей

Броят на хората, заразени с ебола, в Демократична република Конго е най-малко два пъти, а може би и четири пъти по-голям от това, което се казва в официалните съобщения, каза днес Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Ройтерс.

Това изявление бе направено пред репортери в Женева, съобщи БТА.

Според правителството на ДР Конго заразените са 1926, а смъртните случаи - 702.

СЗО призова донорите да не изоставят страната в тази критична фаза на епидемията.

Редактор "Екип на Петел",

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