СЗО: Ежедневната консумация на кремвирши, шунка, салам и бекон увеличава риска от рак на дебелото черво с около 18%

Пиксабей

Ако сте сред хората, които редовно консумират колбаси, замислете се сериозно за здравето си. След като от години се коментира колко вредни са саламите и кренвиршите, сега Световната здравна организация потвърди категоричната връзка между редовната консумация на преработени месни продукти и развитието на онкологични заболявания.

Колбаси, като кренвирши, салами, бекон и шунка, са класифицирани в Група 1 на канцерогените. Това е категорията, в която попадат тютюнопушенето и азбестът. Тази класификация означава, че научните доказателства за вредното им въздействие са убедителни и добре документирани.



Темата отново излиза на преден план след нови анализи, които свързват хранителните навици с дългосрочни рискове за здравето. Експертите предупреждават, че дори умерената, но ежедневна консумация на преработено месо може да има натрупващ се ефект.

Според данни на Международната агенция за изследване на рака приемът на едва 50 г преработено месо дневно увеличава риска от рак на дебелото черво с около 18%. Макар за отделния човек това увеличение да изглежда сравнително малко, на ниво население то се превръща в значима заплаха за общественото здраве. Специалистите подчертават, че проблемът не е в самото месо, а в технологичните процеси, през които преминава.



Опушването, сушенето и добавянето на консерванти като нитрити и нитрати водят до образуването на нитрозамини – химични съединения, за които е доказано, че могат да увреждат човешката ДНК. Именно те се смятат за основния фактор, отговорен за повишения онкологичен риск.

Учени и здравни организации настояват за задължителни предупредителни етикети върху опаковките на колбасите, подобни на тези върху цигарите, с цел потребителите да разполагат с ясна и достъпна информация за рисковете. Анализи от 2025 г. свързват високия прием на ултрапреработени храни не само с рак, но и с повишена обща смъртност, както и с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания.

В отговор на тези данни СЗО препоръчва драстично ограничаване на подобни продукти и преминаване към хранителен режим, богат на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни. Според експертите информираният избор и умереността в консумацията остават най-силното средство за защита на здравето в дългосрочен план.

Редактор "Екип на Петел",

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