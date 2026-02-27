СЗО: Около 4 млн. юноши между 13 и 15 години в Европа използват тютюневи продукти

Пиксабей

Европейският регион на Световната здравна организация (СЗО), който обхваща 53 държави в Европа и Централна Азия, се очаква да остане най-големият потребител на тютюн в света до 2030 г., сочи нов доклад. Макар общата употреба на тютюн да намалява, електронните цигари и ароматизираните никотинови продукти привличат ново поколение потребители, съобщи „Евронюз“.

„Употребата на тютюн вече причинява над 1,1 милиона смъртни случая от незаразни заболявания в Европейския регион всяка година – и без ускорени действия ще останем най-слабо представящият се регион в света до 2030 г.“, заяви регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге, пише БГНЕС.

През 2024 г. около 173 милиона души в региона са употребявали тютюневи изделия. „Имаме отговорност да променим посоката сега: да предпазим младите хора от никотинова зависимост, да предотвратим намесата на индустрията в здравната политика и да прилагаме регулации, които ще предотвратят живот, изпълнен с предотвратими вреди“, добави той.

Младите са най-застрашени

Около четири милиона юноши на възраст между 13 и 15 години в региона използват тютюневи продукти.

СЗО определя като най-неотложен проблем нарастващата употреба на електронни цигари: 14,3% от младежите на възраст 13–15 години ги използват, като нивата са почти еднакви при момчета и момичета.

Сред възрастните регионът има второто най-високо разпространение на електронни цигари в света след Америка – с приблизително 31,4 милиона потребители.

Най-високи нива сред младите момичета

Европейският регион е единственият в света, който не се очаква да постигне целта за 30% намаление на употребата на тютюн сред жените до 2025 г. Данните сочат едва 12% спад от 2010 г. насам.

Над 40% от пълнолетните жени пушачи в света – около 62 милиона – живеят в този регион. Разпространението сред жените е 17,2%, почти двойно повече от следващия регион – Северна и Южна Америка (9,1%).

Подобна е тенденцията и при електронните цигари: в близо половината държави с налични данни разпространението сред момичетата е по-високо, отколкото сред момчетата.

„Това не е случайност, а резултат от целенасочена стратегия на индустрията, насочена към младите хора чрез ароматизирани продукти и изтънчен маркетинг в социалните мрежи“, подчерта Клуге.

Той посочи, че страни като Белгия, Дания и Нидерландия показват, че е възможно да се противодейства чрез регулации на новите продукти, забрана на ароматите и ограничения върху рекламата. „Всяка държава в региона трябва да направи същото, за да защити бъдещите поколения“, заяви той.

Какво предприемат европейските държави?

СЗО отбелязва, че само 18 от 53-те държави в региона имат закони за забрана на тютюнопушенето, обхващащи всички обществени пространства.

Някои страни, като Франция, Финландия, Италия и Швеция, налагат частични забрани в зони като плажове, училища и паркове.

В рамките на ЕС продължават преговорите по преразглеждането на Директивата за данъчно облагане на тютюневите изделия. Първоначалното предложение на Европейската комисия за повишаване на акцизите – включително върху електронните цигари и никотиновите паучове – до 2028 г. среща съпротива от някои държави членки и може да бъде забавено.

